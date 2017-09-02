狂！美墨圍牆原型2週內試建

四家建商，將在加州聖地牙哥（San Diego）試建圍牆原型，預計將在兩週內開始動工，30天後完成任務。（圖擷自Archinect）

2017-09-02 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國海關及邊境保衛局（Customs and Border Protection，CBP）週四（31日）宣佈，已就「美墨邊境圍牆計劃」選出四家建商，將在加州聖地牙哥（San Diego）試建圍牆原型，預計將在兩週內開始動工，30天後完成任務，此舉也被視為美國總統川普履行「蓋牆政見」重要的一步。

綜合外媒報導，CBP在3月時公布兩份圍牆設計招標書，吸引逾200家建商競標，最後由四家建商獲得川普團隊的青睞，在競標中勝出，一同建造令人「望而生畏」的混凝土圍牆。CBP分別與他們簽下50萬美元（約新台幣1509萬元）的合約，其將在加州聖地牙哥試建圍牆原型，動工後30天內完成，最後的階段還會做一些測試，測驗牆的抗磨損和耐穿透程度。而這些試建圍牆原型將花費360萬美元（約新台幣1億0868萬），其建造的圍牆將是高度30英呎（914.4公分）、長度30英呎（914.4公分）。

美國總統川普自參選時，便多次公開表示要在美國、墨西哥邊境興建圍牆，阻止非法移民的入境，這項「試建圍牆原型」是他打壓非法移民的第一步。CBP代理副局長維特洛（Ronald Vitiello）也表示，「這是個重要的里程碑！」

不過美國政府興建美墨邊境圍牆的經費，至今仍遲遲沒有下文，預計整項工程完成將耗費200億美元（約新台幣6037億元），這些預算將由參議院審核、待其通過，然而民主黨已表明反對，揚言不會讓它通過。

這四家建商均設在美國，阿拉巴馬州（Alabama），亞利桑那州（Arizona），得克薩斯州（Texas）和密西西比州（Mississippi）。