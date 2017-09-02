美93歲婦捐2200萬美元給德動物園

2017-09-02 00:14

〔中央社〕德國媒體今天報導，一名美國93歲遺孀捐贈2200萬美元給德國科隆（Cologne）動物園，說她想回饋她和她丈夫在二戰相遇的城市。

法新社報導，賴赫特太太（Elizabeth Reichert）在費城（Philadelphia）家裡透過電話告訴「科隆日報」（Kolner Stadt-Anzeiger）說：「我們從沒有忘記過科隆。」

她說，她跟猶太裔丈夫賴赫特先生（Arnulf Reichert）都在科隆長大，1944年相遇，她回憶當時賴赫特先生躲躲藏藏避免被納粹發現。

戰爭結束一年後結婚，短暫移居以色列，然後定居美國，實現了美國夢而發了財。

賴赫特太太說，她擔任美髮師，她的丈夫做寵物和寵物用品批發，然後建立起自己的事業，賺幾百萬美元。

她丈夫1998年去世前，沒有子女的賴赫特夫婦同意在死後把他們的錢捐贈科隆動物園。

賴赫特太太說：「當你開始想要把錢留給誰，回憶發揮重要作用，給動物園，錢會用得其所。」

賴赫特夫婦1954年就表現出喜愛動物園，當時贈送一隻軟殼龜。

這次可觀的大筆捐贈將從賴赫特太太死後生效，屆時以賴赫特先生為名基金會，將每年付款給動物園。

動物園長藍斯柏格（Christopher Landsberg）說，他得知來自大西洋彼岸的意外之財嚇了一跳。

他告訴德新社（DPA news agency）說：「我差點從椅子上跌下來。」