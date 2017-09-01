眼看車禍現場將爆炸 勇男搏命救出女駕駛

馬來西亞霹靂州彭卡蘭烏魯一處彎道發生一起車禍事故，車輛起火爆炸。（圖擷取自Khusairi Talib臉書）

2017-09-01 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞霹靂州（Perak）日前發生一場恐怖相撞車禍，其中一輛車失控起火，火勢蔓延，但車上駕駛已經失去意識，動彈不得，一名開車路過現場的男子見狀，毫不猶豫將困在車上的女駕駛救出來，男子不畏危險救人的事跡一傳開，獲得網友一致讚賞。

根據馬來西亞《星洲日報》報導，當地時間8月31日下午約2點左右，在霹靂州彭卡蘭烏魯（Pengkalan Hulu）一個「奪命彎道」發生嚴重車禍，事發時兩輛轎車相撞，其中一輛開始起火，火勢漸漸蔓延，而另一輛車上受困的是馬來裔女駕駛，已經失去意識，眼見火舌就快燒到車子，情況危急。

這時開車路過車禍現場的66歲溫姓駕駛，嘗試上前救出女駕駛，但車門已經損壞，男子當機立斷回車上，拿出斧頭破壞車門，成功救出受困女駛駕。圍觀民眾說，女子被救出後，車子剛好被大火波及，引發爆炸。

這起車禍所幸沒有造成死亡，只有4人受傷，火勢撲滅後都已送醫。而男子冒險英勇救人的事蹟迅速在網路上傳開，被網友稱讚是「無名英雄」。

大馬國家電影發展局（FINAS）主席固賽里（Khusairi Talib）也在個人臉書上傳這起車禍的照片，表示在大馬即將慶祝60週年國慶之際，很高興能看到大馬人民不分民族和宗教，展現出大馬人民的多元包容和互助。