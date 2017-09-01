泰媒報導台北世大運 大讚：世界級運動盛會！

泰媒盛讚台灣這次舉辦的世大運是「世界級運動盛會」。（資料圖 記者黃耀徵攝）

2017-09-01 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕世大運在眾多選手、幕後工作人員、志工與熱情的觀眾的努力下，圓滿地畫下句點，也讓世界看到台灣的實力。泰媒也採訪了世大運，指出不論是比賽場館、開幕與閉幕表演都有世界級水準，也看到各國選手充分參與並感謝台灣，真的是世界級的運動盛會。

泰媒《鮮得新聞報（Khaosod）》報導中指出，世大運開閉幕式預算達3.6億新台幣，開幕儀式十分盛大，壯麗的煙火秀令人動容，雖然遇到反年改團體陳抗，但迅速處理後讓選手入場，這正充分表現世大運的主題「友誼」。另外，報導中也提到我國前美國職棒選手陳金鋒以揮棒點燃聖火，成為開幕典禮中一大亮點。

而報導也特地提及本次大會中首度引進的全新技術「活動式游泳池」，世大運主辦方將綜合體育館改裝為游泳以及水球的競賽場館，除了節省大筆經費外還能拆卸後重複使用。另外，世大運周邊的推廣活動更讓各國選手感受到主辦方的用心與熱情，如彩繪地鐵車廂、紀念郵票與美食等等。

文末指出，台灣人口雖然只有泰國的1/3，面積也不大，但仍然成功地主辦了世界級運動會。可以看到各國選手充分參與並在閉幕時感謝台灣，真的可謂世界級的運動盛會。