習近平清洗前朝黨羽…兩中共中央軍委落馬

中國軍事委員會委員聯合參謀部參謀長房峰輝被調查。（歐新社）

2017-09-01 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕面臨中共十九大前夕，驚傳人事突然出現變動，2名中國軍事委員會委員聯合參謀部參謀長房峰輝、政治工作部主任張陽都落馬，都被依涉嫌嚴重違紀調查中。

《香港星島》引述北京消息報導，中央軍委主席習近平親自下令調查房峰輝、張陽，也替19屆中央軍委調整鋪路。房峰輝為前中央軍委副主席郭伯雄的老鄉兼舊部，張陽則是原中央軍委副主席徐才厚的嫡系。

這是首次有現職中央軍委委員被調查，報導中引述兩個消息來源透露，房峰輝是上週被免職後才接受調查，另一頭，張陽以及已退休的原中央軍委政工部副主任杜恆岩上將也紛紛被調查，有消息透露，這3名重量級上將被查，是由習近平親自下令，將「全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚流毒」推向高潮。

66歲的房峰輝，為時任蘭州軍區司令員郭伯雄的愛將，在郭提攜下，房於2003年底擔任廣州軍區任參謀長，2007年升任北京軍區司令員，並出任國慶60週年閱兵總指揮一職，十八大前夕擔任解放軍總政治部主任，後來改任軍委政工部主任。

另一位落馬的中央軍委委員張陽上將，外界視為徐才厚的嫡系，曾任四十二集團軍政治部主任、政委、廣州軍區政治部主任，2007年擔任廣州軍區政治委員，十八大前夕擔任解放軍總政治部主任，後來改任軍委政工部主任。

有消息指出，這2名中國軍事委員會委員被查，在軍隊震動很大，也顯示出習近平已牢牢控至軍隊，也展開十九大軍委人事布局。