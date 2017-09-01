不抽菸多6天假！日本企業鼓勵員工自律

日本PIALA公司公布了一項名為「SUMO休」的新政策，從今年9月開始，不抽菸的員工每年可享有額外6天的有薪假。（資料照，記者陳慰慈攝）

2017-09-01 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本PIALA公司公布了一項名為「SUMO休」的新政策，從今年9月開始，不抽菸的員工每年可享有額外6天的有薪假。公司稱是為了提高員工身體的健康與自我的管理意識，藉此達到雙贏的對策，除此之外，還能消除一些員工的微言，讓吸菸者和不吸菸者的工作時間能「真正」平等。

綜合外媒報導，日本PIALA公司中，抽菸文化相當盛行，吸菸者佔全體員工的70%以上，然而沒有吸菸的工作者對此有所怨言，因為吸菸者經常會固定在休息外的時間，離開工作崗位到外頭吸菸。有鑒於此，公司策劃了這項新政策「SUMO休」，盼能達到真正的「工作平等」。

由於大樓全面禁菸，員工如果想要讓抒解菸癮就必須到戶外，來回一次通常得花上20分鐘的時間。另外，公司做了一份調查，有抽菸的員工平均一天花40分鐘到戶外吸菸，這樣林林總總算下來，一個月差不多要花上將近1天的時間。然而為何不是放12天假呢？因為放12天假會影響工作效率，因此訂定一個最多天的標準就是折半6天。

而政策如何實施而不被濫用也是一個大問題，公司方面指出，如果有員工被發現做虛假申報，將會有所處分，但公司並沒有說明處分方式，由於公司不能禁止員工能否上班時吸菸，因此只能讓員工感受「不吸菸的好處」，進而促進健康及節省金錢。