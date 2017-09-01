澳門民眾只是轉發微信 竟遭拘捕

2017-09-01 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕「天鴿」風災期間在網路出現的「解放軍殺人」謠言、解放軍在澳門搶劫商鋪，及將市民毆打至死等不實訊息，澳門當局先後拘捕了四名在通訊軟體「微信」上轉發謠言的市民，年齡介乎49-73歲。

《BBC中文網》報導，澳門司警針對傳播謠言的行為展開拘捕行動，拘捕一對73歲及68歲的兄妹，兩人涉嫌透過「微信」發佈當局在筷子基停車場發現5具屍體、政府封鎖消息的傳言。澳門媒體報導指，被捕68歲女子說，信息是朋友轉發給她，她再轉給兄長。司警之後又拘捕兩名女子，涉嫌在微信多次轉發該信息。四人均以「侵犯行使公共當局權力之法人」罪，被移交檢察院。

澳門保安司司長黃少澤表示謠言對市民影響程度非常高，造成人心惶惶，對社會造成傷害，「警方的拘捕行動毫無疑問是為了維持社會穩定」。且黃少澤指出謠言有意貶低及攻擊解放軍，事態非常嚴重，澳門警方會繼續追查。

針對傳謠的拘捕行動在網上引起討論。有澳門網民質疑，市民沒有查證消息的能力，如果只是「轉發」消息也會被捕，「隨時坐監都不知發生什麼事」。

當地人權活動人士周庭希指出，政府對於謠言以往只會澄清，很少採取法律行動，他批評政府利用法律「侵犯市民的言論自由」；澳門政府發言人則指，刻意傳播虛假信息而受刑罰，與言論自由「無關」。