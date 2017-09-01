世大運後場館不給用？選手：可以還我們溜冰場嗎？

傳出迎風溜冰場在世大運賽後竟不再開放給選手練習，令選手相當憤怒。（資料圖 中央社）

2017-09-01 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕世大運甫圓滿落幕，選手的優異表現讓國人備感驕傲，然而基層選手的權益真的獲得重視了嗎？一名網友到台北市長柯文哲的臉書中留言抗議，指出為了世大運，基層的滑輪溜冰選手已經一年半沒有場地練習，但世大運結束後台北市體育局卻表示，因為溜冰場花了鉅額整修費用，因此往後不對外開放，讓這名網友無奈表示：「可以還我們溜冰場嗎？我們沒有屋頂沒關係的。」

柯文哲昨（31）日在臉書發文，貼出一則中華隊在世大運亮眼表現的精采集錦影片，獻給世大運的年輕選手們，吸引十萬網友按讚。但下方留言區出現一名網友向柯文哲陳情：「為世大運貢獻10金、11銀、2銅的競速滑輪溜冰，台北市的基層選手已經一年半沒有場地可以練習了」。此篇留言吸引4438個讚，引起大量網友關注。

留言的網友無奈指出，溜冰選手們在橋下與廣場被趕，還曾被威脅要開罰單，無限委屈求全就只為了讓世大運好好的辦完。然而世大運結束後，台北市體育局設施課卻回應：「迎風溜冰場因為花了巨額的整修費用，往後不對外開放，只提供辦理大型賽事」，讓該名網友怒吼：「最後竟是這樣對待我們的！你要台北市選手何去何從？可以還我們迎風溜冰場嗎？我們沒有屋頂沒關係的。」

據《上報》報導，台北市大佳河濱公園旁的迎風溜冰場，一直以來都是滑輪溜冰選手的練習場地，而後台北市體育局為了世大運花了6147萬元整建場地，卻傳出賽後不再開放使用。對此，台北市體育總會滑輪溜冰協會總幹事盧東輝表示，迎風溜冰場培育不少優秀選手，場館一直以來是由協會維護修繕，配合世大運整修，選手們轉往百齡溜冰場練習，但太多人擠在同一處、交通舟車勞頓，以及颱風之後的泥濘都造成選手不便。

據《聯合新聞網》報導，台北市體育局體育設施科長吳偉銘澄清，迎風河濱公園的溜冰場賽後有些臨時設施與高低不平的地方必須善後，大約在九月底就能重新開放使用，應是同仁表達不清才造成誤會。而未來若有比賽將會給比賽專用，協會若想專用則必須按照程序借用，若無則開放給所有民眾。