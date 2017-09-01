為共軍買軍用碳纖 中國人被美判刑3年

2017-09-01 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部當地時間上月31日發佈，53歲中國公民孫富義（音譯：Fuyi Sun）非法自美購入高級碳纖維「M60」，企圖輸往中國軍方，遭判刑3年。

綜合媒體報導，孫富義自2011年起，試圖在美添購用於軍事、航太、核子領域的「M60」碳纖維，而遭美盯上，孫還多次告訴臥底探員，自己與軍方關係密切，將把採購物提供給中國軍方。

為躲避美方追查，孫富義想方設法，譬如要求臥底探員，以代號「香蕉」稱呼「碳纖維」，甚至偽造海關文書。去年4月，美國國土安全部虛設一間公司，吸引孫上鉤，並於孫欲取走550公斤「M60」碳纖維貨物時，立即將他逮捕。

報導指出，孫富義被逮後隨即認罪，原本最高恐判20年徒刑，但曼哈頓聯邦法院援引國際緊急經濟權力法（IEEPA），判孫3年有期徒刑，其中包括已遭監禁的16個月。據悉，逮捕孫的行徑，已加深美中兩方在智慧財產權方面的緊張局勢。

對於判決結果，中國媒體「環球網」指出，這起案件堪稱針對中國人的「釣魚執法」。文中提到，美目前禁止中軍事機構輸出「M60」碳纖維，但該媒材普遍用於體育器材、汽車等民生用品，因此每年均有一定數量運往中國，質疑美情報機關為維持「禁運」，僅能以明顯低於一般售價為誘因，誘騙碳纖維進口商承認，這些碳纖維是軍事用途。