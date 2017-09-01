美國最新調查：動物交通事故每年損失1210億元

每年因為動物引發的交通事故約有26多萬件，估計造成40億美元（約新台幣1210億元）的損失，其中有1萬2000人受傷及150人死亡！（圖擷自Wildlife on the Road - Havahart）

2017-09-01 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國司機每年平均駕駛的里程數超過13000英里（約20921公里），因此各種不同的交通情況都有機會遇到，而「提防動物」也是一項重點。每年因為動物引發的交通事故約有26多萬件，估計造成40億美元（約新台幣1210億元）的損失，其中有1萬2000人受傷及150人死亡！

《Wildlife on the Road - Havahart》近期做了一份調查，由哈瓦哈特（Havahart）編寫，內容指出對1000名美國人進行測驗得出結果「在美國50個州的70％以上的地方，最常涉及交通意外的動物是鹿」，然而這個結果並不奇怪，由於美國有超過三千萬隻的鹿。在接受調查的人當中，79％的受訪者表示，他們在開車時「曾經或差點」撞擊了一隻動物。

內容還指出，確保動物安全、維護交通安全，將是一個挑戰，特別是無人駕駛汽車的問世！至於如何避免事故發生，研究人員表示，保持注意力並維持頭腦的清晰，其將會是幫助我們開車突遇小動物的第一步。

這篇報導的目地是提醒大家駕車要小心，避免意外。此外，如果不幸撞到小動物，應該在安全情況下停車查看、報警或通知相關機構，「一個決定，可能影響一條小生命。」