南韓情報：金正恩下令毒殺的阿姑還在世

2013年12月張成澤被金正恩處決，金敬姬的命運也有所改變。在丈夫死後，金敬姬就從未公開露面，然而目前有最新的消息指出，金敬姬在平壤郊區隱居療養，疑似患有糖尿病和酒精依賴症。（韓聯社）

2017-09-01 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家情報院週二（29日）向國會情報委員會進行工作匯報，會後國會議員表示，北韓領袖金正恩的姑姑金敬姬已經遠離權力核心，證實其從北韓勞動黨書記和最高人民會議代議員等一切職務離任，目前在平壤郊區療養。

《韓聯社》報導，現年71歲的金敬姬是北韓建國領導人金日成的女兒，也是金正日唯一的妹妹──「北韓唯一敢對金正日發脾氣的人」，金正日還在世時，其與丈夫張成澤位居要職，輔佐金正恩熟悉政務。然而，隨著金正恩成為國家領導人，2013年12月張成澤被金正恩處決，金敬姬的命運也有所改變。在丈夫死後，金敬姬就從未公開露面，然而目前有最新的消息指出，金敬姬在平壤郊區隱居療養，疑似患有糖尿病和酒精依賴症。

擁有金氏「白頭血統」的金敬姬消失多年，這幾年常有傳聞指出，她在張成澤死後便服毒自殺，甚至有人把矛頭指向金正恩，為了封住姑姑金敬姬的嘴而不擇手段，下毒殺害她，然而這些傳言都無法證實。