恐攻嫌犯「誤闖」怪導航 在白金漢宮外大鬧被逮

26歲任職Uber司機的邱赫瑞來自倫敦北方盧頓（Luton），他8月25日在白金漢宮大門外遭到逮捕，被控在駕車衝撞警察，然後拿出4英尺（約121.48cm）長劍攻擊，造成3位警員輕傷。（圖擷自衛報）

2017-09-01 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名26歲的恐攻嫌疑犯邱赫瑞（Mohiussunnath Chowdhury），上週五（8月25日）在倫敦市區白金漢宮（Buckingham Palace）外向多名員警襲擊，其後被捕。昨日（8月31日）出庭應訊透露，原本預前往溫莎堡攻擊，但汽車衛星導航引領到另一處到同名酒吧。

綜合外媒報導，26歲任職Uber司機的邱赫瑞來自倫敦北方盧頓（Luton），他8月25日在白金漢宮大門外遭到逮捕，被控在駕車衝撞警察，然後拿出4英尺（約121.48cm）長劍攻擊，造成3位警員輕傷。邱赫瑞表示，錯誤的導航讓自己「跑錯地方」，在當晚約8點半駕車抵達白金漢宮，並在一輛警車旁停下，而後開始行動，卻遭警方噴灑催淚瓦斯強行被逮，邱赫瑞還高喊「真主至上」。事件發生後，皇室官員表示，所幸當時沒有任何王室成員在白金漢宮居住，警方也指出，兩名員警輕傷被送往醫院進行治療，將在短時間內出院。

昨日（8月31日），邱赫瑞在西敏市（Westminster）地方法院出庭，他遭檢方起訴違反2006年恐怖主義法（Terrorism Act 2006），將於本月21日再次出庭。

白金漢宮（Buckingham Palace）是英國君主位於倫敦的主要寢宮及辦公處。