大地差點冰封！小行星今日險掠地球 尺寸達全球災難

若小行星撞上地球，人類文明將立即消失。（圖取自NASA）

2017-09-01 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕你知道今天地球差一點就毀滅了嗎？美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，一枚小行星大約在今（1）日早上11點（美東時間8月31日晚上11點）相當靠近地球，以離地700萬公里的距離高速掠過，據NASA報告指出，以這個小行星的尺寸來說，若真的撞上地球將帶來全球性災難

綜合外媒報導，這顆小行星名為「佛羅倫斯（Florence 3122）」，取名自知名現代護理之母佛羅倫斯．南丁格爾（Florence Nightingale），直徑達4.4公里，在目前已知的太陽系「近地小行星」中大小排名第四。而據科羅拉多州博爾德市國家大氣研究中心的研究者查爾斯．巴丁（Charles Bardeen）表示，直徑超過1公里以上的小行星撞擊會將地球帶入短暫的冰河期，整個地球將下降攝氏8度。

NASA則指出，這是佛羅倫斯自1890年來最接近地球的一次，下次要如此靠近必須要等到2500年之後，NASA近地天體研究中心（CNEOS）的經理卓達斯（Paul Chodas）表示：「雖然有很多已知的小行星掠過地球時的距離都比佛羅倫斯還靠近，但體積都比較小。」

而科學家們打算趁佛羅倫斯接近地球時，利用設置於加州與波多黎各的地表雷達影像（radar imaging）裝置來研究佛羅倫斯。NASA表示雷達影像將會顯示佛羅倫斯的真實體積，還能揭露小至10公尺左右的表面細節。