穿短褲、染髮被抓15次 脫北妹批金正恩「古怪」

一名26歲脫北正妹Eunhee Park在2012年逃離「世界上最具壓制性」的獨裁政權後，聲稱她被警方多次羈押，原因僅是在夏季穿短褲、頭髮染成淺棕色。（圖擷自Eunhee Park臉書）

2017-09-01 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓的高壓統治眾人皆知，也引發了不少人有脫離北韓的想法。一名26歲脫北正妹Eunhee Park，在2012年逃離「世界上最具壓制性」的獨裁政權後，聲稱她在北韓時多次被警方羈押，原因僅是在夏季穿短褲、頭髮染成淺棕色。她還強調，金正恩把各國援助北韓的金錢，全花在武器研發上，根本不管人民死活。

《每日郵報》報導，Eunhee Park是一位脫北者，她指出，北韓的生活讓她忍無可忍，寧可冒著生命危險，也要逃離這個沒有人權的地方。Eunhee Park自曝，在北韓生活期間，只因為服儀等小問題就被抓了15次，因此決定逃離北韓，「他們讓我在警局1次站了12小時，我真的受夠了」。

Eunhee Park交付約新台幣21萬元給人口販子，以乘船的方式冒險逃往中國，而後通過陸上交通輾轉經寮國、泰國，最後落腳南韓。這個幫了大忙的人口販子，被她稱之為所謂的「經紀人」。Eunhee Park表示，這是她遇過最艱難的任務，在逃亡過程中幾乎沒有食物可以吃，還被警察追殺，「這很可怕，但我知道這是自由的代價。」

現今逃亡成功的她，在南韓快樂生活，適應資本主義社會，然而她坦承，一度懷疑有北韓間諜在監視她。她在10幾歲的時候，暗下決心試圖逃離到更美好的未來，那時父母皆罹患癌症而相繼過世，她與祖父母同住。

Eunhee Park遺憾的表示，她離開了祖母，失去了家人，「我上一次和祖母通話是3年前了。」祖母給她的最後幾句話是，「別擔心我，如果你快樂，我就會很開心了！享受你的人生、你的自由！」

面對近日朝鮮半島的情勢，Eunhee Park直言，無論是美國總統川普，還是北韓領導人金正恩，他們都是「古怪的人」，性情乖僻因而令人捉摸不定。儘管Eunhee Park認為發生戰爭的機率極高，但她仍然希望和平，不要有戰爭的發生。