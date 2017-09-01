從被看衰到「爆棚」創紀錄 BBC談世大運成功過程

台北世大運台灣選手獲佳績，教育部與台北市政府昨天規劃「台灣英雄大遊行」，民眾夾道館前路「英雄谷」為選手們喝采。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-09-01 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕2017年台北世大運從不被看好，到最後受到外界肯定、多項比賽門票甚至「超賣」，最終票房達到87％，為歷年來最高；世大運的成功讓不少人跌破眼鏡，有外媒就針對此事現象進一步分析，世大運「從不看好到滿堂彩」的過程。

根據《BBC中文網》報導，台北市承辦世大運時，並沒有受到期待，從前任的台北市長郝龍斌到現任台北市長柯文哲都是如此，面對的問題包括興建場館預算高、設計，以及台北大巨蛋弊案等，不過世大運舉辦這12天來，卻翻轉過去所有疑慮、甚至創下許多記錄。

台北教育大學體育系教授李加耀表示，這次世大運意想不到的成功，就他的觀察，這屆世大運是他看過最重要的一場國際賽事，「台灣社會氛圍還是苦悶，整天受制於政治紛擾，因此民眾看到體育賽事的好表現，某種程度也轉移了對社會的不滿」，而經過多場賽事，也讓民眾找回台灣人的信心，也讓台灣分裂的政治生態暫時融合。

李加耀也就賽事點出盲點，他認為，沒有順利運作的統籌單位，許多業務都各跑各的，應該改善橫向聯繫，但還是對這屆世大運給予正面肯定。

國立台北體育大學教授盂峻瑋則認為，柯文哲一開始接手世大運主辦，感覺有些不願意，前後任市政府陷入口水戰，但最後還是承接下來，除了帶起熱潮，也拉抬自身聲勢，算是因禍得福。