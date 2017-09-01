瘋狂造神！中共十九大在即 習近平地位快被捧成毛澤東

習近平在黨內高度已逼近毛澤東，民間也不斷追捧。（資料圖 美聯社）

2017-09-01 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第十九次全國代表大會（以下簡稱十九大）將於10月18號召開，「習近平思想」是否會被寫入中共黨章，以及即將接掌中共內部大權、習近平的「新班底」名單受到外界矚目。另外，習近平的地位除了在中共內的重要文書內被捧到跟毛澤東一樣高，民間書展中習近平的書也被搶購一空，抬轎氛圍十分濃厚。

被譽為共產黨「核心」 中共歷史上僅3人有此地位

綜合外媒報導，習近平在去年的中共十八屆六中全會中被捧為「黨中央的核心」，在中共的歷史上也只有毛澤東、鄧小平與江澤民3人能有此地位，若習近平順利藉由十九大鞏固權力，他的影響力將被推向另一個新高度。另一個焦點是，政治局常委有個不成文規定，依照慣例只要超過68歲就必須退休，因此在今年的十九大中會有多人退休，這位「黨中央的核心」會如何安排他的班底，受到各界矚目。

而目前外界猜測，廣東省委書記胡春華、重慶市委書記陳敏爾相當有可能在名單中，胡春華在中國官媒《人民日報》發表文章，大讚習近平往日政績，並表示習近平「對廣州創新發展寄予厚望，多次給予批示」，外界認為這除了是宣揚自我重要性外，也是「政治正確」的一種表述。而陳敏爾則是習近平心腹，日媒《讀賣新聞》預言他將會在十九大中連跳兩級，出任主管宣傳和意識形態的政治局常委。

民間書展特設專區 新書一上架立刻被掃光

除了黨內文書與下屬追捧，民間的書展也充滿了抬轎氛圍。在上海市22日的書展中，還特地設置了「習近平總書記重要著述」的專區，堆滿了習近平相關的所有書籍，有書籍的名稱取名叫「平易近人」，意圖製造仁民愛物的形象。另外，18日出版的新書《習近平的七年知青歲月》一上架後當天立刻被搶購一空。此書據傳為習近平下鄉時的生活紀實，以及其他夥伴與鄉親父老對習近平的口述收錄。