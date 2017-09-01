私助中國發展核技術 台裔美人提供情報獲減刑

台裔美籍男子工程師何思雄，被美國田納西州（Tennessee）地方法院判處2年徒刑，服刑完畢後又須在家監督服刑1年、勒令支付2萬美元（約新台幣60萬元）罰款。 （圖擷自Knoxville News Sentinel）

2017-09-01 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦法官昨日（31日）判處台裔美籍男子工程師何思雄監禁2年，因為他召募數名美國核子專家，共謀非法在中國發展核能技術，而遭法院判刑。意外的是，他因向美方提供中國情報而獲得減刑，除了2年的監禁徒刑，被告還被判處在家監督服刑1年，勒令支付2萬美元（約新台幣60萬元）罰款。

綜合外媒報導，被告何思雄（Szuhsiung Ho，譯音，英文名Allen Ho，何艾倫）出生台灣，但歸化美國公民，他被控非法向中國提供核能技術，在今年1月承認犯罪。美國司法部（Department of Justice）今天宣布，何思雄已遭田納西州（Tennessee）美國地方法院判刑。司法部國家安全司代理司長波恩特（Dana Boente）發布聲明說，「何思雄召募美國的核子專家，為一家中國國營核能公司提供協助，研發製造特殊核子材料，因而被判刑。」

何思雄與他在德拉瓦州（Delaware）所設的國際能源科技公司（Energy Technology International），還有雇用他的中國廣核集團（China General Nuclear Power Company）都在2016年4月時，因為此案被美國起訴。檢方表示，在1997到2016年間，何思雄招募數名美國工程師，協助中國廣核集團以較低成本，設計、製造反應爐組件，然而這些行為都必須經過美國能源部（United States Department of Energy）的許可，何思雄並沒有獲得任何的允諾、認可。

何思雄本來面臨71個月監禁的判決，然而他提供了有關中國的一些訊息，對於美國情報界來說很有價值，因此檢方建議減少他的刑期，只服刑33個月。何思雄的辯護律師盼能有更多減刑的空間，並表示其被逮捕之後，已經被監禁9個月了。