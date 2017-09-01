毛澤東之後首次 傳習近平大清洗中央軍委

傳習近平大動作清洗中共中央軍委。（路透 ）

2017-09-01 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大確定召開日期之際，傳出中共總書記習近平大動作清洗中央軍委，下令將2位副主席、8名軍委委員全部免職，重新任命，這是自毛澤東之後的首次大清洗動作。

香港《蘋果日報》引述明鏡網創辦人何頻的說法，指「8月底，中共中央軍委主席習近平突下令解除現任中央軍委委員的軍中職務，重新任命。現任中央軍委共11人，包括主席習近平、副主席范長龍、許其亮，以及8名分別任職軍委要害部門和海軍、空軍及火箭軍的主官，除軍委主席習自己外，其他10人全被免職」。

上述爆料大部分被證實，綜合媒體報導，在這10人中，范長龍退休，由軍委裝備發展部部長張又俠接任，張又俠與習近平是兩代世交，都是開國元老之後，且在2015年3月張又俠親率第38集團軍特種部隊人馬，保習近平對中央警衞局進行大清洗改組；對習近平具有保上位之功。

聯合參謀部參謀長房峰輝、政治工作部主任張陽都已證實落馬，傳是在8月29日晚被抓走，接受調查，職位也遭人替換，原陸軍司令李作成接任聯合參謀部參謀長、現海軍政委苗華將任軍委政治工作部主任；另外，前北部戰區空軍司令丁來杭升任空軍司令，接替馬曉天。

據報導，房峰輝與張陽都傳被捲入兩位前軍委副主席徐才厚、郭伯雄行賄受賄、買官賣官案。

也另有消息指出，中央軍委在習近平主導下改組，未來只設1名主席，就是習近平，另設4名副主席分別是許其亮、張又俠、魏鳳和和李作成，分管中央軍委15個部門、5大軍種和5大戰區。