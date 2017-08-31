東亞局勢日益緊張 日本年度軍費達482億美元

2017-08-31 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省今日宣布2018至2019年度國防預算，為了因應北韓的軍事威脅，軍費來到歷史新高482億美元（約新台幣1兆4千億元），比去年稍微增長2.54%；如果國會批准通過這筆預算，將會是日本政府連續第6年增加軍費。

綜合外媒報導，防衛省解釋，軍費增長是因為地區安全的局勢緊張，將強化網路反擊能力，訂購標準三型飛彈組、新式雷達探測系統與神盾彈道導彈防禦系統等。

此外，防衛省也希望添購6架左右的F-35型戰鬥機跟全球鷹偵察機等，用於保衛包含爭議島嶼釣魚台在內的東海島嶼。