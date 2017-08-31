冒牌探員記者趁水打劫 德州災民火大嗆開槍

哈維颶風重創美國，更傳出災民遭假探員假記者趁火打劫。（法新社）

2017-08-31 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國在哈維颶風無情的掃蕩過後，居民頓時陷入困境，但卻有不法之徒趁隙假冒消防員及探員上門要求居民疏散，藉此進屋將財物洗劫一空。德州休士頓市警局因此警告，任何趁隙搶劫的人都將面臨重罰甚至終生監禁。

根據《The National》報導，警方已逮捕了趁隙搶劫的搶匪共14人，市府官員更宣布從午夜到清晨5時實施宵禁，以防止竊賊進入無人的住家當中。

德州休士頓警察局長阿塞維多（Art Acevedo）表示，武裝搶劫者的行為對災民來說是二度傷害。他提醒，居民應該多加注意身穿移民和海關執法以及國土安全調查部短袖襯衫的人；阿塞維多表示，真正的探員不會有這種穿著，民中應要求查看身分證件或者盡速報警。

任職地方檢察官的奧格（Kim Ogg）也提醒，「任何試圖利用這場暴風雨來侵入家園的人，都應該知道他們將會受到法律的嚴厲制裁。

更有人警告，搶劫者會喬裝成記者對民眾進行訪問以獲得家裡的地址。一名被疏散的女子在推特上推文，表示她被告知直到與保險人員接洽之前，都不要和任何人交談，因為太多的假記者想藉此打劫。有人因此在牆上噴漆寫下「你打劫，我開槍」，住在基督聖體市小鎮波特蘭的一名媽媽表示「如果有人闖進她家搶劫，開槍保護財產是對的。」