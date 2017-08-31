美日韓戰機接連軍演 武力震懾北韓

北韓先前無預警發射飛彈的挑釁行為，引發東亞諸國的驚怒；美軍今日出動一支有F-35B在內的戰機與轟炸機的聯合編隊，先後與日本與南韓空軍舉行聯合演習，以武力震攝北韓。圖為美軍與日本航空自衛隊進行聯合演習。（路透）

2017-08-31 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕北韓先前無預警發射火星-12型中程彈道飛彈的挑釁行為，引發東亞諸國的驚怒；美軍今日出動一支有F-35B在內的戰機與轟炸機的聯合編隊，先後與日本及南韓空軍舉行聯合演習，以武力威懾北韓。

綜合外媒報導，美軍以關島空軍基地2架的B-1B轟炸機，與日本岩國的美國陸戰隊航空站的4架F-35B型戰鬥機組成聯合編隊，今先在日本九州週圍與日本航空自衛隊的2架F-15J戰鬥機進行聯合演習；結束後美軍編隊又在飛抵朝鮮半島與南韓空軍進行聯合攔截訓練。

南韓空軍表示，空軍出動4架F-15K戰鬥機，參加與美軍編隊於31日下午在半島上空聯合舉行的飛行演習；並在江原道的射擊場進行空地實彈射擊演習，空投MK-84、MK-82、GBU-32炸彈，提升精確打擊能力。

而這次是美軍第1次派遣B-1B轟炸機與F-35B戰鬥機編隊同時飛抵南韓，也被視為美軍以打擊姿態用戰略武器加強對北韓軍事施壓的信號。

據悉美國也出動核子航母、核子潛艦等戰略武器抵進震攝北韓。