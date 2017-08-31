歐非7國巴黎會談 共同解決難民問題

7位歐洲與非洲的國家領袖在本月28日齊聚法國巴黎，針對歐洲難民問題展開會談。（歐新社）

2017-08-31 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕7位歐洲與非洲的國家領袖在本月28日齊聚法國巴黎，針對歐洲難民問題展開會談，試圖尋求共識；最終結論是歐洲諸國提供資金，以換取非洲各國打擊人口販子與加強邊境管制。

綜合外媒報導，歐洲的德國、義大利、西班牙等國領袖與非州的尼日、查德以及利比亞參加法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主辦的難民峰會。

本次峰會之所以會邀請尼日、查德以與利比亞3國與會，是因為尼日、查德兩國與利比亞南方邊境接壤，而從利比亞渡海偷渡到義大利的距離不遠，這條路線也成為難民主要偷渡道路之一；而這個路線的封鎖也是會談的重點。

席中，法國總統馬克宏再次提出在北非建立難民安全中心的提議，先前這個提議遭批評不尊重尼日與查德兩國；這次他再次提出在查德與尼日邊界設立一個由歐洲出錢、聯合國難民署監督的難民安全中心，以審核符合規定的難民。

而德國、法國與西班牙也承諾將會幫忙義大利在地中海的巡邏工作；非洲3國也因自身經濟不佳，向歐洲請求金援。

利比亞希望能獲得更多的經費來維持邊境的控管；查德表示之所以會有難民奔向歐洲，是因為飢餓與教育不足所致，希望歐洲諸國能幫忙扶助他們的內政；而尼日則表示已經開始興建類似馬克宏所述的難民安全中心，但是還需要歐洲更多的資金援助。