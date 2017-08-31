應遵循一個歐洲原則 德外長：中國試圖分化歐洲

2017-08-31 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕德國副總理兼外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）30日表示，面對美國將重點轉向亞洲，以及中國影響力日益增加，人口不斷減少的歐洲得保持其競爭力，就必須保持團結，他並警告中國試圖分化歐洲，呼籲歐洲應該要團結在一起。

《德國之聲》報導，嘉布瑞爾30日在巴黎的會議上，對歐洲各自為政的民族主義提出警告，他表示，面對英國將退出歐盟，對歐盟在國際地位上帶來的威脅，歐盟應當要更努力在國際舞台上扮演更積極的角色。

嘉布瑞爾表示，德國應該要展現更多力量，更積極的參與其中，但他也坦承，由於過去的軍國主義歷史，德國要如何更多的參與到國際事務是很複雜的一件事情。

嘉布瑞爾呼籲歐洲團結，對中國採取共同的策略，如果無法，中國就能成功地分化歐洲，並說：「不能只是要求我們（歐洲國家）遵循一個中國政策，中國應該也要遵循一個歐洲政策，而不是嘗試分裂我們」。

嘉布瑞爾說，包含歐盟成員國在內的16個歐洲國家，參加了中國的「16+1合作」倡議，這對歐洲來說是「16+1」，但對中國來說是「1+16」，並認為中國的影響力已擴展至歐洲的日常政治生活中。

嘉布瑞爾認為，中國提出的「一帶一路」暗含多種考量，不能排除軍事戰略的考慮，但歐洲人沒有任何應對措施，「我們（歐洲國家）都爭著去中國開會，各自慶幸收到邀請，並對有機會發言感到興奮」、「事實上，只有歐洲人擁有共同戰略，中國才會認真對待歐洲人。」