十九大前施壓封口？郭文貴遭中國控告性侵女助理

郭文貴遭中國控告性侵女助理。（美聯社）

2017-08-31 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕流亡海外的中國富豪郭文貴，不久前流出與28歲女助理的性愛影片。中國針對這起事件於上個月5日開始將矛頭指向郭文貴涉嫌「性侵」女助理進行案件調查，並向國際刑警要求發出第2張通緝令（arrest notice）。有分析人士指出，中方想透過這起指控讓郭文貴於十九大前噤聲，替政治衝擊止血。

據《美聯社》獨家報導，該名女助理於2015年被郭選拔派往外國，出任郭的私人助理，之後在紐約、倫敦、巴哈馬多次被郭性侵。在倫敦期間，該名女助理的手機、筆電、護照等等私人身分相關物品全被郭沒收，直到今年初她偷偷與倫敦一名律師朋友碰面，全案才被揭發。

該名女助理留有內衣、驗孕棒、流產藥物等作為被郭玷汙的證據，並於今年4月逃離郭的住所，搬到中國駐倫敦大使館。接受美聯社訪問時，她表示會對郭文貴提告，要他面對司法制裁。

據多維新聞報導，郭文貴曾多次表達他的性侵邏輯：「只有霸佔了女人的身體，才能霸佔女人的心，才能放心把工作交給她」。

分析人士認為，中美目前沒有引渡協議，郭文貴在中國具政治敏感，北京的舉動並不尋常，這反映中國希望加強對郭的壓迫，務求郭在一段時間內沉默，減少對中國政治局勢的刺激。而郭文貴的簽證將在今年10月到期，中國官員希望美國能取消郭的簽證，但美方目前仍未有動作。

今年4月中共官媒新京報等刊文指控郭文貴多次性侵女下屬，即遭郭文貴反爆「反貪一號人物」家人（疑指王岐山外甥姚慶）包下私人飛機與嫩模曾暢瘋狂做愛。但女方回應指出：「沒在飛機上啪過」。

《中國禁聞網》在7月6日的報導內，用時政評論者姜維平的個人觀點對郭文貴與女助理性愛影片做評論，姜維平指出，性愛醜聞詆毀不了郭文貴，對壓制他的瘋狂爆料只會有反作用。