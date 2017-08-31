海航跨海開戰！ 控告郭文貴求償3億美元

海航集團不滿遭郭文貴爆料，向紐約州法院控告郭文貴多次散布不實言論，損害公司聲譽和經濟利益，要求索賠3億美元。（路透）

2017-08-31 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的中國富商郭文貴近來多次爆料中紀委書記王岐山與海航集團的諸多醜聞，海航集團不滿，週三（30日）向紐約州法院控告郭文貴多次散布不實言論，損害公司聲譽和經濟利益，要求索賠3億美元（約新台幣91.1億）。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，海航集團週三向紐約州法院提交的起訴書，指控郭文貴多次散布不實、誹謗性言論，損害公司聲譽；海航集團指出，郭文貴的言論讓公司喪失許多商業機會，還導致旗下一家上市公司股價下跌，海航集團要求至少3億美元損失賠償，並請求法庭認證郭文貴的說法不實，屬於誹謗。

在爆料時就曾說歡迎海航來告的郭文貴得知海航出手後表示，跟海航集團在紐約打官司是一件非常棒的事，希望美國法律能做出公正的裁決。

郭文貴日前透過專訪直播方式，爆料中紀委書記王岐山與海航集團的諸多醜聞，內容涉及海航股東架構等等勁爆內幕，但訪問並未結束就被該公司強制停止。而海航集團事後發出聲明，指稱此事完全沒有事實根據，是虛假的指控，決定控告郭文貴。