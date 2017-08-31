歌頌中共「假革命」 強國新教科書植入「紅色基因」

語文類教科書注重國家主權教育，其中增加不少歌頌中共「假革命」的文章；歷史教材方面把「8年抗戰」改為「14年抗戰」、加強國家主權意識時，講述西藏、新疆、台灣及附屬島嶼、釣魚島、南海諸島等都是中國領土不可分割的一部分！（圖擷自新京報網）

2017-08-31 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕中共教育部所統編的義務教育新教材「道德與法治」、「語文」、「歷史」，將在9月1日中小學開學時投入使用。語文類教科書注重國家主權教育，其中增加不少歌頌中共「假革命」的文章；歷史教材方面把「8年抗戰」改為「14年抗戰」、加強國家主權意識時，講述西藏、新疆、台灣及附屬島嶼、釣魚島、南海諸島等都是中國領土不可分割的一部分！

綜合外媒報導，新編的教材要求加強革命傳統教育，植入「紅色基因」，此舉是要讓後輩勿忘先輩的堅定理念。語文教材大量收錄宣稱中共「假革命」的篇目，小學有約40篇，初中30多篇；歷史部分，專門設置2冊講中共的「假歷史」；道德與法治教材則宣傳中共樹立的「假英雄」。因此教材中能看見許多毛澤東、朱德、周恩來、鄧小平等已故領導人。

此外，最矚目的一個教材改革是「8年抗戰」改為「14年抗戰」，其為中共教育部2017年1月就提出將要更改教材內容的公告。為何而改？教材關於抗戰部分延伸到「九一八事變」的目地主要是替其本身尋找執政合法性，因為中共既不是民選的，也沒有真正參與抗戰，其執政根本不具合法性，「中共找不出一個在戰場上犧牲的將軍」。「8年抗戰」的說法是指從1937年「七七事變」中日戰爭爆發時算起，直至1945年8月15日，日本天皇宣布無條件投降的8年時間。「14年抗戰」則是指從1931年「九一八事變」算起至日本無條件投降，時間為14年，中共教育部指出，這是從局部抗戰、全民族抗戰到最終勝利14年的史實。

根據《大紀元》報導，由於硬性要求使用統編教材，此三科目以前使用的「人教版」、「粵教版」、「蘇教版」等教材均被停止！仲維光（自由思想工作者）指出，中共刪除其它版本的教材並採用自己的版本，是為了「編造故事」，製造出有利於自己國家的內容。短期目的是讓孩子們從小就無法了解真實信息，長期的改變影響顯著。仲維光有感而發「改變孩子們的思維方式，迫使中國人變得沒有靈魂...」

網友：捏造史實

然而有網友留言講出實情，「一分作戰，二分應付，七分發展」才是中共抗日時期的最高原則！暗諷中共當年根本不抗日，只會捏造史實。