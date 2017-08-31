血癌剋星！全美第一個基因療法要價1428萬

美國食品藥物管理局（FDA）30日批准全美第一個基因療法，由諾華（Novartis）的CAR－T療法Kymriah拔得頭籌，為急性淋巴性白血病（簡稱血癌，ALL）患者帶來新的希望！（美聯社）

2017-08-31 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國食品藥物管理局（FDA）30日批准全美第一個基因療法，由諾華（Novartis）的CAR－T療法Kymriah拔得頭籌，為急性淋巴性白血病（簡稱血癌，ALL）患者帶來新的希望，不過這種藥不便宜，要價47.5萬美元（約新台幣1428萬元）。這一項歷史性的行動，使美國第一個基因療法得以實現，也為治療癌症、其他嚴重危急性命的疾病提供一個新的途徑！

綜合媒體報導，FDA專員Scott Gottlieb博士表示，「我們正在進入一個醫療創新的領先地位，我們有能力可以重編病人自己的細胞來攻擊致命的癌症！」他表示團隊致力在加快開發、審查具有挽救生命的突破性治療。 率領諾華研究的費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia）醫師葛魯普（Stephan Grupp）強調「這是全新的抗癌方式！」他用這個新免疫療法治療的第一位病人是名女童，原本瀕臨死亡的她，過了5年後至今仍沒有看到癌細胞的蹤影。諾華表示，研究顯示指出，83%的患者對這項治療有反應，且在3個月內達到緩解。

諾華腫瘤科執行長史垂基尼（Bruno Strigini）指出，Kymriah治療價格要47.5萬美元（約新台幣1428萬元），不過他也表示，如果在第一個月內對療程毫無反應的患者不需要繳費！相較之下，骨髓移植這種較為常見的白血病療法，在美國就醫的頭一年費用介在54萬美元到80萬美元之間（約新台幣1629萬至2413萬元）。他補充道，Kymriah的成本價格定在60萬到75萬美元之間（約新台幣1810萬至2262萬元）。

ALL是骨髓和血液中的一種癌症，身體中的淋巴細胞異常。該疾病是美國最常見的兒童癌症，美國國家癌症研究中心（NCI）估計每年約有3100名年齡在20歲以下的患者被診斷為ALL。壓會

每種藥都有其副作用，Kymriah也不例外，嚴重程度甚至可能造成生命危險，因此FDA也要求醫療院所和醫生都需經過特殊訓練，並備妥緊急用藥。