驚見4000磅二戰未爆彈 德國 7萬人緊急撤離

德國法蘭克福大學城西校區的一處工地驚見一枚1.8噸的二戰未爆彈。（歐新社）

2017-08-31 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕德國在二戰飽受盟軍轟炸，在戰後未爆彈屢見不鮮，日前在德國法蘭克福大學城西校區的一處工地驚見一枚二戰未爆彈，由於該枚炸彈威力強大，當地政府決定在週末疏散附近居民，估計約有7萬人受到影響，是戰後德國最大規模疏散行動。

綜合外媒報導，在法蘭克福的一處工地驚現一枚大型炸彈，該炸彈是由英國皇家空軍空襲時所投下的「HC 4000」炸彈，暱稱為「超級強彈」，這種炸彈外殼很厚且內部裝滿炸藥，在重達4000磅的炸彈中（約1.8噸）塞進高達3000磅（約1.4噸）的炸藥，其威力足以毀滅整條街或整棟建築物。

警方正在現場戒備，並表示：「由於炸彈威力強大，必須採取廣泛的撤離措施。」警方要求位方圓1.5公里的範圍內的人必須撤離，包含法蘭克福大學與兩家醫院在內，約有7萬人口必須疏散，相當於該市十分之一的人口，是戰後德國最大規模疏散行動，預計在週末進行拆彈作業。

去年聖誕夜德國南部城市奧格斯堡（Augsburg）市中心也曾驚現二戰空襲時所遺留的1.8噸英國炸彈，疏散約5萬4000位居民。