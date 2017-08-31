別亂點！ 7億電郵被綁架散布惡意程式

一位惡意郵件研究人員發現，有7億1150萬個電子帳號遭到電郵機器人「利用」，大量的散布含有銀行木馬程式「Ursnif」的垃圾郵件，研究人員相信Ursnif木馬迄今已經在全球感染超過10萬台Windows電腦。（圖擷自GETTY IMAGES）

2017-08-31 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕一位惡意郵件研究人員發現，有7億1150萬個電子帳號遭到電郵機器人「利用」，大量的散布含有銀行木馬程式「Ursnif」的垃圾郵件，研究人員相信木馬程式迄今已經在全球感染超過10萬台Windows電腦。顯然，這是目前發現最大的駭客行為操作，這些攻擊郵件採用名為「指紋算法」（fingerprint）。

綜合外媒報導，法國巴黎的資安機構「Benkow」研究人員指出，一隻從荷蘭「出發」的電郵機器（spambot）「Onliner」，試圖擷取各用戶的電郵與帳號，並藉由這些帳號的掩護，試圖散布含有惡意銀行木馬程式「Ursnif」的垃圾郵件！資安人員杭特（Troy Hunt）指出，受影響人數不可置信，這可能是史上最大規模，相當於歐洲的人口，他也承認一些電子郵件的地址不符合實際帳戶。

郵件中有一個像素（pixel）大小的隱藏圖檔，一經使用者開啟，就會傳送用戶的IP及電腦型態、作業系統及其他裝置資訊，而後滲透，並使用帳戶散布大量的惡意銀行木馬程式「Ursnif」的垃圾郵件。

你的電郵有沒有被這隻電郵機器人給「利用」？，可上網查詢，如果很不幸有「中獎」，專家建議停止使用該帳戶或更換密碼。基於安全考量，研究人員並未公佈包含上述資料的檔案名稱及目錄位置，目前他們已聯絡執法機關儘速掃蕩這些資料。

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