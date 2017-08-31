62歲AV男優教授推3P新作 網友酸：應該只剩物理反應

擔任化學工程教授25年的「尼可拉斯哥達德」（Nicholas Goddard）今年滿62歲，去年他被爆出邊教書邊以藝名「老尼克」（Old Nick）當AV男優，且時間竟持續將近10年之久。（圖擷取自太陽報）

2017-08-31 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕在英國曼徹斯特大學（The University of Manchester）擔任化學工程教授25年的「尼可拉斯哥達德」（Nicholas Goddard）今年滿62歲，去年他被爆出邊教書邊以藝名「老尼克」（Old Nick）當AV男優，而且竟持續將近10年之久，去年他辭掉教職工作，專心當起AV男優，近期更推出新作，主題是1男大戰2女（3P）。

《太陽報》報導，以「老尼克」為藝名，在學校、AV界兩頭跑，身兼二職的教授，去年辭掉工作專心投入AV男優的工作，近期也推出新作品。在AV拍攝過程中，他直呼「為什麼我要停下來？我要繼續享受，這真的很有趣。」年過半百的他非常享受自己的AV人生，他也希望能和2名來自東歐的女優起「化學反應」，回饋長期支持他的觀眾。

哥達德結過一次婚，但被他的前妻抓到召妓，２人也因此離婚。網友表示，「薑還是老的辣」、「這才是人生啊！」、繼續當『叫獸』」、「三人行，必有我師」、「年過60應該只剩『物理反應』」。