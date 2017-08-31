哈維好狂！50年最強颶風毀德州 經濟損失恐達3兆

哈維颶風造成的災損相當大。（路透）

2017-08-31 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕50年來最強颶風「哈維」狂虐美國德州，煉油業、石化產業面臨斷鏈，德國災難管理和降低風險科技中心（CEDIM）指出，哈維對德州造成的經濟損失可能達到580億美元（約新台幣1.7兆），是1900年以來天災損失的第9名，另有美國專家預估，哈維災損恐介於430億至1000億美元（約新台幣3兆）之間！

綜合外媒報導，德國卡爾斯魯厄（Karlsruhe）研究機構CEDIM資深風險專家丹尼爾（James Daniell）表示，哈維帶來的損失非常巨大，可能達到580億美元，超過90％的原因是在於水患。該機構指出，一旦這項評估成立，哈維將成為自1900年以來，全球災損第9高的天災。

另外有美國專家則預估，哈維的災損至少430億，恐達到1000億美元，17位經濟學家預估的中間值顯示，哈維將使美國第3季GDP成長率減少0.2個百分點，不過重建工作足以拉抬第4季成長率，因此長遠來看不影響GDP趨勢。

哈維造成德州供油大問題，影響全球的石油供應量，德州產油區供應全球6％的石油與液態石油燃料需求，哈維肆虐後已導致當地石油供應大為短缺。另外墨西哥灣沿岸的特殊化工廠被迫暫時關閉，也已威脅到全美化學與塑膠供應鏈，專家認為哈維對石化業的影響，已經比煉油產業還要高。