蛤！外送服務不用人？ 自駕汽車「外送披薩」測試中

福特汽車（Ford）與達美樂（Domino）正在測試一款特別的福特Fusion，嘗試利用自駕汽車外送披薩。（圖擷取自Tech News - CNN Tech）

2017-08-31 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕福特汽車（Ford）與達美樂（Domino）正在測試一款特別的福特Fusion，不僅具有自駕技術，而且還有烤箱！他們將於9月份開始在密西根州（Michigan）測試，並詢問消費者對自駕車發送披薩的反應。

綜合外媒報導，「無人駕駛汽車」與物流配送產業的結合，一直是指日可待的目標，如今可望達成！達美樂總部密西根州安娜堡（Ann Arbor）的顧客，9月將率先享受新型的服務！安娜堡部分達美樂門市，將開始使用福特Fusion自動駕駛車，為顧客遞送外賣餐點。在測試階段時，工程師和司機都會在車內，不過窗戶將被染色，因此顧客無法從外面看見車裡的人，顧客不會與司機、工程師有所交流，車子必須「靠自己」達成任務，讓顧客拿到餐點！基本上這就是一款汽車「披薩ATM」。

「客戶如何使用機器或取餐點呢？」 達美樂（Domino）總裁韋勒（Russell Weiner）在一份聲明中說，「我們需要確保機器的使用介面簡單、清晰。下單後，車輛將餐點送達時，顧客取得披薩的過程是一個重要關鍵，他們需要在觸控板上輸入一組數字，接著車子的後窗會自動開啟，顧客從烤箱中將披薩取出！

這項「無人駕駛汽車外送披薩」的發展前景，仍有許多備受討論的議題，包括「沒有人可以把披薩帶到你的前門後按鈴。」、「如何將披薩送到大學宿舍的五樓？」，顯然離真正的送貨到府服務，還有一段路需要努力。儘管如此，也有不同意見幽默表示，顧客不必再擔心有沒有給小費的問題。

在接下來的5週內，密西根州（Michigan）安娜堡（Ann Arbor）當地，將會抽出隨機選擇的顧客，並詢問是否有意願參與高科技「無人駕駛汽車外送披薩」的服務。

達美樂的發言人Jenny Fouracre表示，團隊將於披薩店附近的50英尺（15.24公尺）開始演練，「這是一個很大的挑戰」。