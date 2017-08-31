太丟臉？中國球星身穿山寨喬丹 PO文用貼圖狂遮...

被稱為「中國第一控衛」的籃球明星郭艾倫，被選作中國全運會的遼寧省旗手。（圖擷取自微博）

2017-08-31 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕27日晚間中國全國運動會在天津開幕，儀式中誤將象徵奧林匹克標誌的五環冏變四環出包。另外，被稱為「中國第一控衛」的籃球明星郭艾倫，被選作大會的遼寧省旗手，但有網友發現，郭艾倫的社群網站所PO出的照片都有用貼圖遮擋右胸的位置，原因其實和大會所贊助的廠商有關。

綜合媒體報導，郭艾倫身為中國籃球新生代主力控球後衛，憑藉自己精湛的球技、華麗的球風，逐漸成為中國最受歡迎運動員之一。他也因此被知名籃球品牌Air Jordan看中，宣布將與郭艾倫簽約，代言Air Jordan品牌，據悉合約金額高達千萬人民幣。

郭艾倫在開幕式晚間在微博PO文，「帥了不過10秒鐘，然後就被澆傻了，好浪漫的開幕式！」吐槽開幕式期間的大雨。但被網友發現，郭艾倫所PO出的2張照片都用貼圖遮擋運動衣上的商標LOGO。

據了解，中國全運會的主要贊助商是中國喬丹（Qiaodan），而且還是北京、山東、遼寧、黑龍江4個代表團的指定運動裝備提供商，按照要求這4個代表團的運動員，必須身穿該品牌的服裝。

報導提到，美國喬丹和中國喬丹之間的侵權官司，一直處於拉鋸戰的情形，雙方互告多年，是勢不兩立的死對頭。郭艾倫在開幕式中為避免尷尬，才會將中國喬丹的商標遮擋，但郭艾倫也在此次上演有趣一幕，「身上穿著中國喬丹（Qiaodan）、腳上踩著美國喬丹（Air Jordan）」。

郭艾倫在開幕式晚間在微博PO文，「帥了不過10秒鐘，然後就被澆傻了，好浪漫的開幕式！」吐槽開幕式期間的大雨。（圖擷取自微博）

網友發現，郭艾倫所PO出的2張照片都用貼圖遮擋運動衣上的商標LOGO。（圖擷取自微博）

中國喬丹（Qiaodan，圖左）和美國喬丹（Air Jordan，圖右）標誌。（圖擷取自微博）