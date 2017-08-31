前進聯合國 民間用音樂與遊行並進

2017-08-31 04:12

〔中央社〕聯合國大會9月12日開議，外交部方案仍未底定，民間先動起來。「新約克人的音樂」發起永續發展台灣公民行動網音樂競賽，大紐約僑社9月16日將以遊行表達台灣人心聲。

聯合國2015年起推動永續發展目標（SDGs），強調「沒有人應該被遺漏」。一群旅居紐約的台灣新銳音樂家和新約克人的音樂共同發起「永續發展創意音樂競賽」，用音樂表達台灣參與聯合國的願望。這些旅美音樂工作者在社群網站臉書製作專頁https://www.facebook.com/Taiwaninaction/，並創作「日出之前」示範曲，希望透過創意音樂競賽方式，響應聯合國「永續發展目標」，讓世界看見台灣。

新約克人的音樂創辦人蔡榮昭呼籲，透過永續發展音樂競賽參與聯合國全民運動，期望全世界看見台灣的心力，台灣不應被聯合國遺漏。

「日出之前」歌曲在布魯克林音樂室錄製，由汪育琳作曲、易宣妤作詞、張(水靜)主唱，影片由孟祥璐導演，他們還特定跑到時報廣場前外閃，感人的國台英語歌詞與清新節奏，相當吸睛。歡迎有興趣的朋友大膽發揮創作靈感，9月12日前將表演影片上傳到YouTube，並將連結寄到taiwaninaction@gmail.com，在TIASD粉絲專頁獲得最多網友關注的作品，頭獎可獲2000美元、二獎700美元、三獎300美元。

另一方面，大紐約台僑9月16日將再度走上曼哈頓街頭，一起為台灣加入聯合國發聲。包括台灣加入聯合國行動委員會、大紐約區台灣人社團聯合會以及來自台灣的台灣聯合國協進會等團體共同參與。遊行隊伍將從中國駐紐約總領事館出發，途經時報廣場，一路走到聯合國總部，宣達UN for Taiwan、Keep Taiwan Free訴求。