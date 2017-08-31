哈維休士頓倒雨 初估多達4萬棟房屋泡水

2017-08-31 01:12

〔中央社〕德州哈里斯郡（Harris）首長恩默特今天表示，哈維熱帶風暴在休士頓肆虐引發洪患，有多少住屋因此淹水，初步估算指出遭水漫淹的房屋在3萬到4萬棟之間。

恩默特（Ed Emmett）說：「受影響房屋可能更多，要跑遍所有行政區才能確實得知。」

恩默特指出，雖然有些房舍「無法修復」，但大筆捐獻正源源進來，而志工也盡其可能的協助各方。

他說：「橫在我們眼前將是數月乃至數年的艱困歲月。」

隨哈維而來的暴雨，自25日襲擊休士頓迄今5天，水患現在蔓延到其他德州地區，甚至路易斯安那州一些郡。