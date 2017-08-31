川普再狠嗆北韓 對話不是解決辦法

2017-08-31 01:12

〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）今天駁斥與北韓進行外交談判的作法，指稱「對話不是解決辦法」。北韓昨天發射一枚彈道飛彈飛越日本領空，引發國際社會強烈譴責。

川普今天再度發推文強硬怒嗆北韓，「美國一直與北韓對話並支付勒索款項，長達25年。對話不是解決辦法！」

川普先前誓言，絕不容許北韓發展能擊中美國本土的核子飛彈。他昨天表示，一切選項全都在檯面上。

北韓稍早前表示，它昨天發射一枚中程彈道飛彈（IRBM）是為了反制美國和南韓聯合軍演，且是牽制美國屬地關島的太平洋軍事行動的第一步。

美國國會研究處一份報告指出，1995至2008年間，美國提供北韓超過13億美元援助。其中略超過5成是糧食援助，約4成是能源援助。那些援助是與北韓達成核子協議的一部分，但其後北韓違反協議。

自2009年初以來，美國幾乎未提供北韓任何援助。

在川普推文稱談判不是解決辦法後數小時，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）表示，因應北韓發射彈道飛彈挑釁，仍存在外交談判餘地。

馬提斯與南韓國防部長宋永武展開會談前表示，「我們從未脫離外交解決途徑」。

馬提斯又說：「我們繼續攜手合作，宋國防部長和本人肩負責任，必須保衛我們的國家、我們的人民以及我們的利益，那正是我們在此討論的課題。我們絕不會自滿。」