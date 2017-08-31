坐車上勘災 川普稱更同情德州人民

2017-08-31 00:30

〔中央社〕美國總統川普表示，他在「親眼」目睹他所稱颶風哈維（Harvey）造成的「恐怖與破壞」後，他「更加同情德州人民」。

川普今天早上推文，昨天他曾前往德州，接見州政府與地方官員。

不過他在德州視察時，與颶風造成的災損保持距離，並未前往水災肆虐的地區。

他只看到最小的災損狀況，比如以木板釘上的窗戶、連根拔起的樹木以及傾斜的籬笆，而且是坐在休旅車上看到的窗外景象。

白宮幕僚說，川普計畫9月2日再次前往德州勘災，並探視無家可歸的災民。