東芝記憶體出售歹戲拖棚 蘋果加入貝恩陣營搶親

2017-08-30 23:40

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日本東芝公司（Toshiba）記憶體事業出售案歹戲拖棚，本週原傳出和美國威騰電子（WD）陣營大致達成協議，不料，今天殺出美國貝恩資本（Bain）投資隊伍，最後一刻找來蘋果公司，以約2兆日圓（180億美元）報價加入搶親行列。究竟哪一陣營最後能拿下東芝記憶體？目前仍撲朔迷離。

路透、日經新聞先前報導，東芝社長綱川智與訪日的WD執行長米里根在高層會談中敲定相關細節，東芝研議將給予WD陣營獨占議約權，並以週四（31日）召開董事會做成決議為目標，出售金額約2兆日圓。

不料，日本放送協會（NHK）今天報導，貝恩為首的「日美韓聯盟」重新向東芝提出收購提案：由貝恩和東芝將各持46％股份，蘋果公司提供約3000億日圓資金，讓收購總額可達到東芝要求的2兆日圓。

貝恩提議，未來等WD訴訟結束後，可把部分股權讓給日本產業革新機構（INCJ），讓日本企業可主導東芝記憶體。

NHK指出，東芝和WD陣營的談判已陷停滯。彭博新聞也引述消息報導，蘋果正和貝恩協商，想加入收購東芝記憶體的行列，以確保iPhone手機的快閃記憶體晶片供應穩定。

東芝雖急著要確定記憶體事業的買方，但部分人士對新提案持慎重態度，明天就決定最終買方的可能性不高。