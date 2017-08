當局眼中的「麻煩」 RSF：被消失的記者越來越多

2017-08-30 23:48

〔即時新聞/綜合報導〕今天是「強迫失蹤受害者國際日」(International Day of the Victims of Enforced Disappearances),《無國界記者》(Reporters Without Borders,RSF)表示,有越來越多的國家強迫新聞記者「被消失」,以減少當局者的「麻煩」。這樣「強迫消失」的情況,往往與政府涉入有著直接或間接的關係。

根據《聯合報》報導,無國界記者秘書長克里斯多福(Christophe Deloire)表示,「中國發明了『強迫放假』,敘利亞使大量記者消失,南美洲可說是強迫記者消失的先鋒,非洲又模仿南美洲」而這樣的行為不見減少,反而不停的以各種樣貌出現,每一年製造出越來越多的新聞從業人員受害者。

因為國家機器的默許,甚至是支持,當權者無論是個人、團體甚至是政府本身,有能力進行逮捕、綁架、居留並且隱瞞這些新聞記者的命運。這些記者在當權者眼中,成了必須被消滅的聲音。

這樣使用綁架、強迫消失的手法,令當局得以繞過法律條款和正當程序。《無國界記者》表示,以中國為例,甫過世的諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀,其實並沒被中國當局限制行動自由,不過實際上卻禁止了劉霞和外界的聯繫。中國當局會強迫國際知名的異議人士到海南島的度假村「強迫放假」,但這樣溫和的待遇可不會發生在不知名的異議份子身上,他們往往會被送到監獄「度過假期」。

《無國界記者》表示,領導者可能因自身的多疑,將新聞記者視為間諜或恐怖份子,抑或這不過只是他們為逮捕記者所找的藉口。當局為了避免難堪之事被揭發,往往會鎖定新聞記者或部落格作者。至於獨裁者更是以綁架,作為控制的手段。

雖然當局不一定直接涉入綁架案,但他們也會以「拒絕協助調查」敏感主題的方式,去阻遏記者報導,並且對出被綁架的記者擺出「活該如此」的態度。

《無國界記者》表示,目前聯合國會員國中,只有57國認可對「強迫消失」的國際保護條約。聯合國安理會的永久成員國中,包括中、俄、英和美國都反對此條款,因為這些國家為了不讓自己的情報單位失去如此好用的手段,所以拒絕簽署。