西班牙上演「番茄大戰」 數萬人「紅海」狂歡！

西班牙一年一度的傳統節日「番茄大戰（Tomatina）」，週三（30日）在布尼奧爾鎮（Bunol）登場。（美聯社）

2017-08-30 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一年一度的傳統節日「番茄大戰（Tomatina）」，週三（30日）在布尼奧爾鎮（Bunol）登場，超過2.2萬人參戰，在一片「紅海」中狂歡。因早前巴塞隆納剛發生恐攻，當局也部署大量維安人員。

《法新社》報導，「番茄大戰」至今邁入72週年，已成為世界上最大的食物大戰，這個標誌性的節日每年吸引成千上萬的外國遊客前來參戰，尤其是來自英國、美國和日本的觀光客。

當地時間上午11時，活動以煙火揭開序幕，許多穿著泳衣、護目鏡的狂歡者，從地上撿起番茄互擲、有不少人則撲向番茄汁中。今年狂歡節耗掉約160公噸的成熟番茄，約有2.2萬人參戰，約3分之2是外國人。

在恐攻陰霾下，布尼奧爾當局為週三的狂歡節部署了740名維安人員，包括警察、消防隊和救護人員，比去年增加約5%，警車也駐防在小鎮狹窄的街口處，以防有未經許可的車輛進入活動區域。

西班牙「番茄大戰」始於1945年，一開始是當地民眾在節日中於街頭嬉戲，從蔬果攤拿番茄互丟，放鬆身心。後來規模日漸壯大，更啟發哥倫比亞、美國、智利等發展出類似活動。2013年起，這個約有1萬人的城鎮開始向非居民收取參加費用，以控制不斷增長的參與人群。

遊客戴著護目鏡參與狂歡。（路透）

民眾在「紅海」中滑行。（法新社）

超過2.2萬人參戰，在一片「紅海」中狂歡。（法新社）

有人撲倒番茄汁中。（法新社）

今年狂歡節耗掉約160公噸的成熟番茄。（歐新社）