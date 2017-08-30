北韓每7人就有1人有手機 主要用途是...

南韓報告顯示，北韓手機用戶已達377.342萬戶，平均每7人就有1人擁有手機。圖為北韓男子使用手機通話。（美聯社）

2017-08-30 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕南韓開發研究院（KDI）今（30）日公布的報告顯示，北韓手機用戶已達377.342萬戶，平均每7人就有1人擁有手機，但這些手機主要用於娛樂用途。

《韓聯社》報導，KDI發行的《北韓經濟回顧》報告指出，北韓手機用戶從2008年的1694戶，到今年1月已增至377.342萬戶。但北韓官方禁止民眾用手機上網、數據傳輸，手機主要用途為拍照、錄影、聽音樂、玩遊戲等娛樂消遣；北韓當局還引進資訊審查技術加強控管，導致北韓民眾更難以接觸南韓文化。

報告還指出，北韓中小學的所有年級都有開設以金日成、金正淑、金正日、金正恩為名的4門課程，灌輸個人崇拜；為增加軍事力，金正恩體制相當重視科技教育，國中和高中每週的科技課程時數，分別比南韓多出1、2小時和2至5小時。

根據針對脫北者的深度訪問，報告指出，自2011年金正恩上台後， 基於財富多寡的階層秩序，取代了基於政治的身分等級，各階層各地區的消費生活、資訊環境的差距日益拉大，上流社會的休閒需要和消費方式日趨多樣。

報告指出，北韓包括公園、體育館、文化中心、百貨公司、公寓和道路等，各項興建工程正如火如荼的進行。其中「Haedanghwa」中心，是一棟新建的6層多功能綜合大樓，設有豪華餐廳、電影院、咖啡廳，健身中心和整形診所，但店家只用美金交易。