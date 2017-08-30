人生勝利組！非洲女首富安哥拉第一千金擁千億

非洲國家安哥拉的第一千金伊莎貝爾．桑托斯（Isabel dos Santos），集錢、權於一身，身家高達35億美元。（法新社）

2017-08-30 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家安哥拉（Angola）的第一千金伊莎貝爾．桑托斯（Isabel dos Santos），集錢、權於一身，身家高達35億美元（約1千億新台幣），被《富比世》列為2017年全球最富有的黑人女性，更是非洲女首富，去年6月，她還被總統老爸任命為國家石油公司的女總裁，引起媒體關注。

《中央社》報導，今年44歲的伊莎貝爾是在位38年安哥拉總統荷賽．桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）與俄羅斯第一任妻子的女兒，由於母親不是非裔，伊莎貝爾的膚色是美麗的古銅色，外貌相當出眾，加上多金與特殊家庭背景，可謂人生勝利組，有評論指出，伊莎貝爾成功累積財富，是因為有總統老爸的庇蔭。

伊莎貝爾在英國倫敦成長，畢業於國王學院（King's College），主修電機與電器，2002年與在倫敦相遇、來自安哥拉聯國的剛果民主共和國男子辛迪卡．杜庫魯（Sindika Dokodo）結婚，辛迪卡的父親是知名百萬富翁，這場婚事可謂豪門聯姻，據說這場婚禮共斥資400萬美元（約1.2億新台幣）。

20多年來，伊莎貝爾作為一位成功投資客，累積相當可觀財富，但也引此傳出負評，包括賄賂權貴、從政野心、讓利父親等。《富比世》資料顯示，她擁有多項安哥拉資產，還有葡萄牙多家企業、銀行等股權。2015年還曾有調查團到葡萄牙，對她投資方式的合法性提出質疑。

伊莎貝爾在去年6月被總統老爸任命為安哥拉國家石油公司山南戈（Sonangol）的女總裁，她誓言致力降低生產成本，增加安哥拉石油業的國際競爭力。今年4月，她接受《BBC》訪問時表示，她自認打破眾人對她的刻板印象，身為女性，她為企業創造財富，提供大量工作機會。

伊莎貝爾說，「更重要的是，我的目標不僅創造財富，更要發展企業未來，解決安哥拉所面臨的問題，同時希望和有志者共同為非洲企業努力，且持之以恆。」