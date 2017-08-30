來台受阻中生 可以到成大念書了

中生表示，已於25日拿到學習簽證，可以到成大念書了。圖為成功大學台文系系館。（資料照，記者劉婉君攝）

2017-08-30 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕根據媒體報導，一名原來受到中國阻擾的成功大學中生表示，已於25日拿到學習簽證，可以來成大念書了。

據《中央社》報導，該名中生7月時在當地台辦辦理赴台學習簽證時，遭當地台辦以「成大搞台獨，不准去讀」為由拒發。而拒發簽證一事，不只發生在他身上，包括北京、北京、江蘇、湖北、福建的中生都遭到刁難，而受阻饒的也不僅有成功大學，政治大學、清華大學、交通大學的中生也都曾接過勸說電話，不過成大的中生被特別針對。

該中生表示，當初沒有拿到簽證的中生，在20號後陸續得到獲准。當地的台辦還在8月中時集合準備來台唸書中生召開行前說明。

說明會中首先強調「鄭成功的開台歷史」，接著再講述中國對台灣的「大政方針」。台辦人員還叮寧：「到了台灣，千萬不要參加任何政治活動，就是專心念書」。該名中生表示，當初在電話裡告訴他「成大搞台獨」的人員也出席了說明會，不過對於此次風波未發一語。

該中生表示，雖然與以往相比，這次核發簽證的時間晚了一個月，「最後能去就好，過去就算了，未來就是向前看」。