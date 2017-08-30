南亞多國嚴重洪災 1200死、4千萬人受災

南亞多國在雨季時期遭逢多年來最嚴重的水患，4000多萬人成災民，死亡1200多人。圖為印度西孟加拉邦的水患。（法新社）

2017-08-30 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕最近世界各地的水災不斷，除了中國的澳門風災與美國休士頓大淹水外，南亞多國在雨季時期也遭逢多年來最嚴重的水患，4000多萬人成災民，死亡1200多人。

綜合外媒報導，印度、孟加拉與尼泊爾等南亞3國在6至9月間的雨季常常淹水，但今年的災情特別嚴重；根據聯合國估計，印度、孟加拉跟尼泊爾已有4100多萬人受到洪水跟山崩的侵襲；有國際援救組織表示，今年的狀況更糟，數千個村莊的聯外通道被切斷，災民缺乏食物和乾淨的水。

尼泊爾約9萬戶人家被大水所毀，政府與國際組織已展開救援行動，連大象也投入救援的行列，但水災已造成150人罹難與多人失蹤；不過洪水已經漸漸消退，救災行動也將會擴大進行。

孟加拉因位處低窪地，在這次的水患有超過3分之1的國土被淹，根據紅十字會與紅新月會國際聯合會估計，已造成至少140人死亡，超過800萬的人成為災民，70多萬處的房屋遭損毀；當地已進駐逾2000個醫療團隊，準備預防可能因積水而造成的腹瀉與瘧疾等疫情。

印度的阿薩姆邦、比哈爾邦、奧迪沙邦、西孟加拉邦等東部地區也被大水侵襲，根據聯合國人道事務協調辦公室表示，約600多人死亡，3200多萬人被大水影響；國際救援組織與印度當局也已投入救援，並建立2000多個救災營，但隨著受災範圍擴大，營地容納的人數也越來越多；印度當局已宣布將會投入資金在救濟、賑災與重建的工作上。

而近日豪雨也降至印度西部，包括西部的大城市孟買；接連4天的大雨造成的洪災已讓孟買的交通受到影響，而且因為時逢漲潮，洪水無法如往常排入大海，災情也已造成5人死亡。