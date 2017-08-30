擁護希特勒？ 日本副相麻生太郎為失言道歉

2017-08-30 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣成員又一人失言！副首相兼財務大臣麻生太郎29日演講時，談到德國納粹獨裁者希特勒（Adolf Hitler），由於相關言論被視為擁護希特勒，麻生30日為此道歉。

綜合外媒報導，麻生太郎29日在橫濱召開自民黨自身派系「麻生派」的議員研修會，他會上演講時表示，立志成為政治家的動機無所謂，重要的是結果；「屠殺了幾百萬人的希特勒，就算動機再怎麼正確也是不行」，他還說，只有為國民留下結果，才能成為著名的政治家。

麻生這番言論被解讀認為希特勒屠殺猶太人的動機是正確的，引來當地猶太人團體不滿，認為他為希特勒的二戰暴行辯護。

日本在野黨民進黨國會對策委員長山井和則指出，這是重大失言，「作為閣僚令人感到極其羞恥」，並質疑麻生是否適合這個職位。日本官房長官菅義偉在記者會上被問到此事，僅說「我想麻生自己會找機會進行說明」。

週三，麻生在壓力下收回言論，「我列舉了希特勒作為邪惡政治家的例子。對於此番言論招致有違本意的誤解，感到十分遺憾」、「很明顯希特勒的動機也是錯的。以他為例是不合適的，因此將收回發言」。

這並非麻生第一次談到納粹引發爭議，上月在評論日本修改和平憲法議題時，他說，德國的威瑪憲法在不知不覺中就變成了納粹憲法，「我們何不學一學這種技巧？」這番發言引發猛烈批評，後來麻生在8月1日收回言論。