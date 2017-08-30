東京街頭傳持刀砍殺 1名年輕女性受重傷

2017-08-30 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕今（30日）下午在日本東京江戶川區街頭一名20歲左右年輕女性遭人持刀砍至重傷。嫌犯在犯案後隨即逃走，警方正以殺人未遂進行調查。

據《日本放送協會》（NHK）報導，東京江戶川區在今天下午1時許，警方接獲通報有一名年輕女性遭人持刀砍傷，該名女性的頭部與手部皆被砍到重傷，倒臥在血泊中，所幸經送醫後目前無生命危險。

警方指出，嫌犯在砍傷該名被害人後隨即逃離現場，並在附近找出沾有血跡的刀子。據目擊情報該名被害人疑與嫌犯有認識，對此警方正詳細調查中。