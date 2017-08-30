怎樣做都不對？ 川普賑災致詞忘說這句話又挨罵

川普抵達德州勘災後，稱讚當地後續處理得宜並給予精神喊話，但卻被罵忘了說最重要的一句話：「與災民同在」。（歐新社）

2017-08-30 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕日前4級颶風哈維直撲美國德州，造成當地損失慘重，休士頓要在此次天災中恢復往昔光彩得花上很長一段時間。美國總統川普在當地時間29日搭乘空軍一號偕同妻子赴災區視察，致詞內容頻頻稱讚災後處理得宜，卻忘了說「與災民同在」，讓他又招致批評。

綜合外媒報導，依循以往慣例，為了避免干擾救災，川普避開德州重災區，與第一夫人梅蘭妮亞共赴基督聖體市（Corpus Christi）和奧斯汀（Austin）兩地視察災況。

川普站在聖體市消防隊前發表談話，給予德州精神喊話：「這真是歷史性的事件，不過你知道嗎，這發生在德州，德州什麼都能克服」，並誇獎當局對於災後任務處理得宜，將成為後代典範。

但在小布希政府擔任過白宮發言人的佛萊謝（Ari Fleischer）批評，川普的發言漏了一句最重要的話：「我的心與受苦的災民同在」。繼稍早梅蘭妮亞穿高跟鞋事件後再度挨罵。

休士頓在豪雨成災後，發生多起武裝搶匪在災區掠奪案件，市長特納（Sylvester Turner）29日宣布，自當晚起每晚10點至翌日清晨5點實施宵禁保護市民財產安全。川普則預定9月2日將與副總統彭斯二度視察德州災區。