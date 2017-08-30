「曾一開口就被白人打」 這門語言世上僅剩3人會說了...

84歲的老婦以掃為了不讓「Nǁng」語失傳，在家開班授課，教授給部落小孩10餘年。（圖擷自《BBC》）

2017-08-30 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕由於使用者越來越少，歲數也越來越大，加上群體內其他年輕成員都放棄使用，部分語言已經面臨失傳的危機，在南非一門古老的「Nǁng」語，現在世上僅存3位老人能流利使用，他們正努力將這門語言教授給下一代。

《英國廣播公司》（BBC）報導，84歲的老婦以掃（Katrina Esau）是世界上僅存的3位能流利講「Nǁng」語的人之一，以掃回憶，小時候她只會說「Nǁng」語，當時還有許多人在說這門語言，但在20世紀南非的「種族隔離時期」，政府要求所有人都只能說「南非語」（Afrikaans），以掃說：「那時候我們要是被抓到說自己的語言，就會遭到白人毆打」，為求自保，她說：「我們拋棄了自己的語言，去說南非語。」

南非語也稱「南非荷蘭語」、「斐語」等，是在17世紀時，由新教的荷蘭移民所帶過來的語言，為了鞏固以種族主義為基礎的統治，南非語受到國家機器的保障和推廣，包括劇本的撰寫、各種文學獎項的成立，以及學院裡面的研究等，都是以南非語為中心的。

除了以掃以外，另外兩位精通「Nǁng」語的親人都已經95歲以上了，為了不讓這門語言失傳，以掃在家教授「Nǁng」語給部落小孩10餘年，她說：「真想盡可能將它延續下去啊，但我知道時間已經不多了。」

「Nǁng」語是透過口耳相傳語言，沒有書寫系統，以掃與許多語言學家合作創建了「Nǁng」字母表，確定了基本的語法規則，開普敦的非洲語言多樣性中心學者布雷津格（Matthias Brezinger）說：「當你觀察非洲語言時，可以發現到關於生活、靈魂、地球、健康、人性方面等獨特觀點，這些部落多年來一直傳承著豐富的生存知識，西方世界對這些語言所知甚少，而當語言失傳時，這種獨特的知識也就消失。」

學界對於語言多樣性的流失，有不同看法，有觀點認爲瀕危語言的滅亡是難以估量的損失，這些即將消失的語言能夠為語言學家、認知科學家和哲學家研究人類的思維提供大量的寶貴資料，因此要不惜一切代價拯救它們；而另一種觀點則認爲，語言多樣性是一種浪費，更少的語言意味著人們能夠更輕鬆、更徹底地交流。