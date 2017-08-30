460萬英國男上班時自慰 專家：手淫一下工作更有力

一份《Sanctuary Bathrooms》的報告指出，1500位男性訪問中，竟有1/7的人會在上班時「發洩」一下，令眾人感到驚奇。（圖擷自《Sanctuary Bathrooms》的報告）

2017-08-30 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國公司里茲（Leeds）其衛浴品牌Sanctuary Bathrooms做了一份關於「最惡劣的如廁習慣」的調查，訪問了1500位男性，1/7的人竟然會在工作的時候手淫，還有5％的人承認在辦公室廁所做愛。英國的勞動力人口中有3200萬男性，意味著工作中可能有超過460萬的男性可能會沉溺於意淫自己「生殖器」的世界。

一份《Sanctuary Bathrooms》的報告指出，1500人的訪問中，竟有1/7的人會在上班時「發洩」一下，令眾人感到驚奇。然而卡地夫人（卡地夫：Cardiff，為大英國協聯合王國威爾斯首府）最有可能在工作中手淫佔人數的（13％），貝爾法斯特人（貝爾法斯特：Belfast，為北愛爾蘭的首府，也是英國北愛爾蘭最大的海港）則是最不可能會手淫，比例佔（3％）。

專業性治療師博士普羅斯（Nicole Prause）表示「男女經常會想到『性』，而這些想法並不會因為在工作而有所停止。」普羅斯強調，當性慾高漲時，透過自慰、手淫可以達到性高潮，這會是減少性慾讓性衝動減緩的好方法，讓人不會在其他時間沉溺在『性』裡。普羅斯認為，如果一個人常常被性慾干擾的心神不寧，那手淫一下來減緩情況也是非常合理的！

在如廁的行為方面，這項報告顯示，1500人中有1/4的人承認不沖馬桶，有36%的男人不把馬桶蓋掀起來，有22%的人上完廁所不洗手，有8%的人會躲在公司廁所吃東西。