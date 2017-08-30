NASA》日全蝕為什麼只有美國看得到？這張圖看了秒懂

NASA公布最新的動圖顯示，北美日全蝕發生當下地球的樣貌。（擷取自NASA）

2017-08-30 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間本月21日上午10點左右，出現了1918年以後，第一個從美西橫跨美東的日全蝕。這次日蝕現象雖在全球許多地方都可目擊，但「日全蝕」現象卻僅在美國大陸一條帶狀地區內可見，美國太空總署（NASA）今（30日）公布一張照片，要讓民眾從月球的角度來看日全蝕發生時地球的樣貌。

由NASA在2009年發射，現繞行月球軌道的無人飛行器「月球勘測軌道飛行器（LRO）」，在日全蝕發生時，拍下了地球受日蝕影響的影片。動圖畫面顯示，在日蝕發生時，美國聖路易斯（St. Louis）及納什維爾（Nashville）等地即陷入一片黑暗，意即可直接觀看到完整的日全蝕現象。周邊地區的「陰影」由於角度等原因就明顯較淡，但仍能觀察到日全蝕現象，不過如果遠離該帶狀地帶，則僅能觀察到日偏蝕，而非完整的日全蝕。

日蝕是一種天文現象，只在月球運行至太陽與地球之間時發生，這時太陽發出的光線被月球擋住，民眾仰望天空時，看到的就好像太陽的一部分或全部消失了。據悉，這次是過去99年來首次從美國西海岸橫貫到東海岸都可觀測到的日全蝕，吸引數百萬美國民眾爭相目睹，就連美國總統川普也公開現身觀賞，與民同樂。